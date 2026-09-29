Строители завершили кладку здания поликлиники в Балашихе

Строители завершили кладку здания поликлиники на 400 посещений в смену в жилом комплексе «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе. Завершить строительство планируют к концу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Поликлинику площадью 5584 кв. м строят в жилом комплексе «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе, в 8 км от МКАД. Девелопер проекта — ГК «Гранель». Строители завершили кладку стен и ведут их оштукатуривание. На кровле заканчивают устройство монолитных конструкций, внутри монтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

В поликлинике будут принимать врачи общей практики и узкие специалисты, в том числе хирург, оториноларинголог, невролог, эндокринолог и уролог. Объект строят в рамках комплексного развития территории. Завершить его планируют к концу 2026 года.

В жилом корпусе № 4 завершаются кровельные работы и остекление. Во второй секции монтируют утеплитель фасада, в первой наносят по нему штукатурку. В местах общего пользования шпатлюют стены и укладывают напольную плитку. Продолжается монтаж водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения и автоматической пожарной сигнализации.

В комплексе уже построили детский сад на 250 мест и передали его администрации городского округа Балашиха. Также запланирована школа на 1230 мест. На первых этажах жилых домов открываются магазины, кафе, аптеки и пункты услуг. Работает открытая парковка на 500 машино-мест — первая очередь стоянки, рассчитанной на 1000 автомобилей. Территорию планируют озеленить и оборудовать детскими и спортивными площадками, а также зонами тихого отдыха.

В Подмосковье девелоперы, в том числе ФСК, «Гранель», «Самолет», «ПИК», Level Group и «Брусника», строят инфраструктуру вместе с жильем в рамках комплексного развития территорий.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.