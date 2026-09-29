Фестиваль «Моя столица» 3–4 октября завершит сезон большого бега в Москве

Фестиваль бега соберет на Университетской площади более 17 000 участников со всей России и свыше 20 тысяч болельщиков и зрителей. Соревнования организованы всероссийской беговой туристической серией«Бегом по Золотому кольцу» при поддержке Департамента спорта города Москвы и Министерства спорта Российской Федерации.

На Воробьевых горах в течение двух дней запланированы старты на 5 километров и 1 км, детский забег на 500 метров, а также полумарафонский забег на 21,1 км и старт на 10 км.Любители бега могут выбрать один старт или устроить себе полноценные беговые выходные.

Спортивную программу 3 октября откроет забег профессиональных легкоатлетов на дистанцию 5 км. Впервые на «Моей столице» победители и призеры крупных российских забегов поборются за победу на дистанции в формате гандикапа: девушки стартуют на 1 минуту 17 секунд раньше мужчин. Абсолютным победителем на «пятерке» среди профессионалов станет тот, кто первым пересечет финишную черту. В борьбе за лучшее время и призовые примут участие Мария Ермакова, Лилия Мендаева, Дарья Шабунина, Нина Бышкина, Анна Мокина, Елена Седова, Егор Лимонов, Денис Чертыков, Сергей Шаров, Виктор Гуржий и обладатель действующих национальных рекордов на дистанциях от 1500 до 5000 метров Владимир Никитин.

Сразу после общей разминки для участников забега на дистанции 5 км, проведет четырехкратный чемпион России, победитель Игр БРИКС и рекордсмен страны в беге на 400 метров с барьерами Федор Иванов, и торжественного открытия фестиваля бега «Моя столица» будет дан старт на «пятерку» для спортсменов-любителей.

Маршрут забега на 5 км пройдет по улице Косыгина, которая проходит по верхней части Воробьевых гор и считается одной из самых живописных магистралей Москвы. С улицы открываются панорамные виды на Москву-реку, «Лужники» и центральную часть столицы. Трасса забега на «десятку» пройдет по улице Косыгина с разворотом на проспекте Вернадского. Полумарафонский забег захватит Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, Бородинский мост, Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью и Лужнецкую набережные, мост Лужники и улицу Косыгина, по которой участники забега вернутся на финиш на Университетскую площадь.

4 октября участники забегов на дистанции 10 км и 21,1 км смогут пробежать по маршруту Золотое кольцо России, не выезжая из Москвы. На маршруте забегов расположатся указатели городов, которые наряду с Москвой в 2026 году вошли в календарь беговой серии «Бегом по Золотому кольцу». На Воробьевых горах спортсмены пробегут через Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострому, Углич, Сергиев Посад, Рыбинск, Ярославль, Ростов Великий и Москву. Почувствовать атмосферу каждого из городов бегунам помогут тематические точки поддержки на трассах с узнаваемыми символами городов.

Вместе со спортсменами-любителями на дистанцию 10 км выйдут российские легкоатлеты Нина Бышкина, Анна Мокина, Надежда Сизова, Майя Тонких, Егор Лимонов, Денис Чертыков, Александр Кустов, Александр Якутилов, Даниил Авдеев, а также РинасАхмадеев, которому принадлежит лидерство на «десятке» «Моей столицы» с 2024 года.

В беге на полумарафонскую дистанцию 21,1 км примут участие спортсмены Виктор Гуржий, Светлана Симакова, Елена Седова и победительница XIII Ярославского полумарафона «Золотое кольцо» Александра Бородинова.

Фестиваль бега «Моя столица» завершает ежегодную всероссийскую туристическую серию «Бегом по Золотому кольцу» и по праву считается одним из главных событий бегового сезона, в котором принимают участие спортсмены со всей России. Полумарафон«Моя столица» станет заключительным событием сезона большого бега в Москве в 2026 году.