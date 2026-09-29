Педагоги Подмосковья подали онлайн более 10 тыс заявлений на аттестацию

Педагоги Подмосковья с начала 2026 года подали через региональный портал госуслуг более 10 тыс. заявлений на профессиональную аттестацию, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Московской области педагоги могут получить первую или высшую квалификационную категорию, а также категории «педагог-наставник» и «педагог-методист». Последняя доступна учителям с высшей квалификационной категорией. При аттестации оценивают качество преподавания, участие в конкурсах, успехи учеников на олимпиадах и результаты выпускных экзаменов.

Услуга «Аттестация педагогических работников» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Образование» — «Педагогам». Заявление могут подать работники муниципальных и частных образовательных организаций, находящихся в ведении Московской области. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

Искусственный интеллект распознает и анализирует загруженные документы. Если файл прикреплен неверно, заявитель увидит подсказку и сможет сразу заменить его. Комиссия рассмотрит заявление на заседании и примет решение по результатам аттестации.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.