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Хирурги в Апрелевке удалили гнойные очаги у пациента с гидраденитом

Мужчина обратился в поликлинику Наро-Фоминской больницы в Апрелевке после года безуспешного самолечения. Врачи диагностировали у него гнойный гидраденит и провели операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина около года страдал от гнойного воспаления в области подмышки. Он пытался лечиться самостоятельно, но местная терапия и курс антибиотиков не помогли. Врачи диагностировали хронический рецидивирующий гнойный гидраденит — заболевание кожи и потовых желез, при котором образуются болезненные узлы и гнойные очаги.

«Мы приняли решение о хирургическом вмешательстве. В ходе операции пораженные ткани были полностью иссечены. Для закрытия раневых дефектов потребовалось 30 швов. Чтобы закрепить результат лечения и поддержать иммунитет, пациенту назначен курс нутрицевтической поддержки», — рассказала врач-хирург Вера Заречина.

После операции пациент чувствовал себя удовлетворительно. Рана зажила, мужчина вернулся к привычной жизни.

Врачи призывают обращаться за помощью при появлении тревожных симптомов. Самолечение может замаскировать проявления болезни и затруднить диагностику. Без своевременной помощи возможны абсцессы, свищи и грубые рубцы; промедление может привести к необходимости радикального вмешательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.