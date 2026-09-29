В Подмосковье инспекторы устранили самозахват 1508 земельных участков

Инспекторы земельного контроля с начала 2026 года устранили самовольное занятие 1508 участков в Подмосковье. Оформление занятых земель принесло местным бюджетам 232 млн руб., сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала 2026 года муниципальные инспекторы устранили нарушения на 1508 участках, находящихся в муниципальной или неразграниченной государственной собственности. Большую часть занятых земель владельцы оформили через перераспределение участков с выплатой установленной стоимости.

Инспекторы выявляют нарушения во время выездных проверок и выдают собственникам предостережения. Если владелец согласен оформить землю, проводятся кадастровые работы и заключается соглашение о перераспределении.

«Работа по устранению самовольного занятия земель — это не кампания по наказанию, а планомерное наведение порядка», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Если собственник отказывается оформить занятую территорию, власти начинают процедуру ее принудительного освобождения. Землю необходимо вернуть в исходное состояние, а незаконные постройки, в том числе заборы, сараи и пристройки, демонтировать за счет нарушителя.

Больше всего нарушений с начала года устранили в Орехово-Зуевском городском округе — на 122 участках, Дмитровском муниципальном округе — на 113 и городском округе Мытищи — на 87. В Мытищах после предостережения владелец оформил в собственность самовольно занятые 321 кв. м земли под личное подсобное хозяйство. В бюджет округа поступило 625 295 руб.

Всего оформление занятых участков принесло местным бюджетам 232 млн руб. Эти средства направят на благоустройство, ремонт дорог и социальные нужды жителей Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.