«ТЕХНОНИКОЛЬ» построит парк в Серпухове после оформления земли

Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» планирует за свой счет создать парк в микрорайоне «Ивановские Дворики» Серпухова. Сейчас проект находится на стадии предпроектной проработки; строительство начнется после оформления земельного участка администрацией города, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» предложила создать парк в Серпухове в 2025 году. Территорию в микрорайоне «Ивановские Дворики» уже определили, сейчас компания разрабатывает концепцию общественного пространства. Перейти к полноценному проектированию и строительству она сможет после того, как администрация города завершит оформление участка.

«Сейчас важно завершить процессы оформления земли. Это позволит нам перейти к полноценному проектированию и непосредственно к реализации проекта», — отметил директор «Завода ТЕХНО» в Серпухове Виталий Черкасов.

Жители «Ивановских Двориков» неоднократно высказывались за создание зоны отдыха. По словам Черкасова, компания хочет учесть их потребности и предусмотреть удобные маршруты, озеленение и зоны для детей и взрослых. Ожидается, что парк улучшит экологическую ситуацию в микрорайоне. На его территории уже работают школы, детские сады, торговые центры и многопрофильная поликлиника.

«Завод ТЕХНО» также поддерживает муниципальные и общественные организации. С 2023 года предприятие помогает школе № 18, а в 2026 году планирует оборудовать игровой уголок в детской поликлинике.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» производит строительные материалы и системы. Производственная компания, которую возглавляет Сергей Колесников, объединяет более 70 производственных площадок, 20 учебных и семь научных центров, где разрабатывают решения для строительной отрасли.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.