Водитель электровелосипеда сбил 8-летнюю девочку на переходе в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя электровелосипеда, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

27 сентября около 17:35 в районе дома № 204 по Московскому проспекту водитель электровелосипеда проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Затем виновник аварии скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадавшую в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. Девочка получила открытый перелом голени.

Правоохранители установили личность мужчины и задержали. Им оказался 39-летний неработающий петербуржец. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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