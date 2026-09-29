Нижегородский острог прошел путь от тюрьмы до экскурсионного объекта

Построенный в 1823 году Нижегородский острог сохранил исторический облик, несмотря на смену назначения здания. Сейчас в нем проводят экскурсии, сообщает pravda-nn.ru .

В конце XIX века острог был единственным зданием на Острожной площади, ныне площади Свободы. У первого корпуса сохранились четыре угловые башни с одиночными камерами. В тюрьме действовали мужское и женское отделения, содержались несовершеннолетние. Арестанты учились в тюремной школе, а провинившихся отправляли в карцер на срок от одного до шести дней.

В 1896 году после разгрома нижегородского марксистского подполья заключенных стало больше, и во дворе построили три деревянных барака. Старостой одного из них был Николай Семашко, участник революционного движения и организации забастовок 1905 года. К 1908 году политические заключенные создали рукописный журнал «Тополь», в котором рассказывали о наказаниях и жестокости в тюрьме. В 1902–1903 годах здесь отбывал заключение Яков Свердлов.

В 1914 году тюрьму перевели в корпуса на проспекте Гагарина. В годы Первой мировой войны в остроге держали немецких и австро-венгерских военнопленных. В 1920-е годы здание заняли мастерские Нижегородской стрелковой дивизии, позднее — Аптекоуправление. Восстановление облика острога под руководством Горьковского музея-заповедника началось в 1980-х годах.

Сейчас часть помещений сдают в аренду, в здании проводят экскурсии. В 2025 году власти заявили о возможности реконструкции острога под общественное пространство или отель.

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