В Коломне строят еще четыре дома жилого комплекса «Подлипки»

Инспекторы провели профилактические визиты на стройплощадках малоэтажного жилого комплекса в планировочном районе Подлипки. Они проверили ход работ на четырех трехэтажных домах: двух двухсекционных и двух трехсекционных. Строительство идет поэтапно.

Дом № 44 готов на 35%. В нем возводят ограждающие конструкции и внутренние перегородки, отделывают помещения и прокладывают наружные инженерные сети. Готовность дома № 29 составляет 25%: строители возводят несущие конструкции. Дом № 30 готов на 8%, на его площадке устраивают фундамент и возводят цокольный этаж.

В трехэтажных домах предусмотрены квартиры разных площадей и планировок — от однокомнатных до трехкомнатных. В каждом из представленных в проекте домов будет до 45 квартир. Всего в жилом квартале запланировано более 40 малоэтажных домов, в которых будут проживать более 3 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.