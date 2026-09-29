Орнитологи подтвердили сохранность двух видов птиц в Подмосковье

Орнитологи в 2026 году подтвердили хорошую сохранность популяций красноголового нырка и черношейной поганки в Верхнеяузском водно-болотном комплексе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Союз охраны птиц России подвел первые итоги проекта «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России», поддержанного грантом Президентского фонда природы. Исследователи опубликовали данные о состоянии популяций красноголового нырка и черношейной поганки.

Красноголовый нырок добывает корм, погружаясь на глубину до 2–3 метров. Он питается водными беспозвоночными и растениями, а для гнездования выбирает берега озер с обширными зарослями тростника. Осушение болот, изменение стока рек и рекреационная нагрузка сокращают подходящие для него места. Черношейная поганка питается водными насекомыми, мелкими ракообразными и молодью рыб. Она гнездится на зарастающих мелководных водоемах. Ее плавучие гнезда могут разрушаться из-за волн от моторных лодок и резких колебаний уровня воды.

«Красноголовый нырок и черношейная поганка не занесены в Красные книги России и Московской области, однако на протяжении последних лет наметилась тенденция к сокращению численности этих видов на территории Российской Федерации в целом. Полученные в этом году данные свидетельствуют о хорошей сохранности популяции обоих видов в Верхнеяузском водно-болотном комплексе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Орнитологи также продолжают учитывать в Подмосковье численность лугового луня, большого кроншнепа и большого веретенника. Программа исследований рассчитана на три года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.