Бывший московский инженер Марвел стал командиром взвода на СВО

Уроженец Брянска восемь лет жил в Москве и работал сервисным инженером по газоиспользующему оборудованию. Летом 2023 года он приехал к родственникам в Белгород. После удара ВСУ по жителям приграничья Марвел решил отправиться на передовую.

Первый бой он принял на Времьевском выступе. Группа из десяти человек штурмовала занятые ВСУ позиции. Когда командир взвода получил ранение при минометном обстреле, Марвел взял командование на себя, помог раненым и организовал эвакуацию. Группа выполнила задачу.

«Всем страшно, и самому страшно, каждый раз страшно. Только иногда нужно принимать решение, анализировать обстановку и действовать», — объяснил Марвел.

За бои под Работино он получил медаль «За отвагу». У Марвела также есть медаль «За боевые отличия». Во время боев под Работино его группе пришлось удерживать около 700 метров лесополосы, стоя по колено в ледяной воде. После этого он заболел пневмонией и попал в госпиталь. Несколько контузий ухудшили ему слух, но он продолжает службу.

Во время последнего выхода под Волчанском Марвел преодолел 600 метров открытой местности под угрозой атаки дронов. По его словам, это было тяжелее прямых столкновений.

«Я всегда со своими ребятами и в беде, и в радости. Меня так воспитали, так должен себя вести офицер, командир. Я всегда с ними. Я живу с личным составом, я работаю с личным составом, я воюю с личным составом», — объяснил Марвел.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.