«Жестко штырит»: питерские школьники кайфуют от «Корвалола»

Петербургские школьники массово подсели на употребление «Корвалола». Подростки смешивают лекарство с газировкой или энергетиками, после чего «кайфуют».

Петербурженка Екатерина рассказала, что вблизи школы нашла большое количество пустых бутылочек «Корвалола». Школьники принимают его, чтобы получить необычные ощущения. При этом «Корвалол» вызывает привыкание и синдром отмены, поэтому со временем приходится увеличивать дозу.

По словам Екатерины, в составе лекарственного препарата есть фенобарбитал, который относится к барбитуратам. Это группа лекарств, подавляющая нервную систему и оказывающая седативное действие. Период выведения барбитуратов из организма длительный. Они угнетают ЦНС, замедляют скорость реакции, ухудшают когнитивные функции (память, внимание, мышление, речь, восприятие, пространственная ориентация и тд), притупляют мозг.

Симптомы передозировки корвалолом: сонливость, спутанность сознания, замедление пульса, слабость, нарушение координации, сужение зрачков, снижение давления, тошнота, угнетение дыхания. В тяжелых случаях — кома.

Фенобарбитал можно обнаружить в крови или моче. Такой анализ можно сделать в частной лаборатории или в наркологии.

«В соседнем дворе я нашла пустую бутылочку уже от пустырника. Значит и его стали использовать. Берегите своих детей! Это крайне опасно для жизни!» — написала пользователь dr_ekaterina_matskevich в Instagram*.

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