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Экс-футболист Булыкин предположил, что Алдонин лечится от рака в другой стране

Здравоохранение

Евгений Алдонин снова проходит лечение от рака поджелудочной железы, сообщил бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, сообщает RT.

22 ноября 2025 года Российская премьер-лига сообщила о болезни Алдонина. Сначала бывший игрок сборной России лечился в Германии, затем вернулся в Россию.

По словам Булыкина, некоторое время Алдонин провел дома и чувствовал себя хорошо, но теперь вновь уехал на лечение. Булыкин не знает подробностей терапии и не уточнил, отправился ли Алдонин в Германию. Сейчас его нет в Москве.

Алдонин записал видеообращение для прощального матча Вагнера Лава, но не смог присутствовать на нем лично. Ранее Булыкин рассказывал, что в прошлом месяце Алдонин играл в падел.

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