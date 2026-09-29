Экс-футболист Булыкин предположил, что Алдонин лечится от рака в другой стране

22 ноября 2025 года Российская премьер-лига сообщила о болезни Алдонина. Сначала бывший игрок сборной России лечился в Германии, затем вернулся в Россию.

По словам Булыкина, некоторое время Алдонин провел дома и чувствовал себя хорошо, но теперь вновь уехал на лечение. Булыкин не знает подробностей терапии и не уточнил, отправился ли Алдонин в Германию. Сейчас его нет в Москве.

Алдонин записал видеообращение для прощального матча Вагнера Лава, но не смог присутствовать на нем лично. Ранее Булыкин рассказывал, что в прошлом месяце Алдонин играл в падел.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.