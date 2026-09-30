Педагоги могут взять отпуск до года после 10 лет работы

Педагог может взять отпуск сроком до года после 10 лет непрерывной работы. За ним сохраняется должность, сообщает «ФедералПресс» .

«В России педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы», — отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В стаж для такого отпуска входит работа на педагогической должности по трудовому договору. Учитываются и периоды, когда педагог не работал, но за ним сохранялась должность: в том числе отпуск по уходу за ребенком до трех лет и вынужденный прогул при незаконном увольнении с последующим восстановлением.

В стаж также входит работа педагогом во время производственной практики. При этом между окончанием учебного заведения и началом педагогической работы должно пройти не более месяца.

Педагог подает заявление, а организация оформляет отпуск распорядительным актом. Во время отпуска работодателю нельзя перевести сотрудника на другую работу или уволить по своей инициативе, кроме случая ликвидации организации. При стабильной учебной нагрузке за педагогом сохраняется и ее объем.

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