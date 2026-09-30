USD
Доллар США
83,25
-0.38 %
EUR
Евро
94,53
-0.37 %
CNY
Китайский Юань
12,40
-0.56 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,67
-0.38 %

Книга Маргариты Симоньян возглавила рейтинг продаж в Москве

Культура

Книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» возглавила еженедельный книжный рейтинг Москвы, сообщает RT.

Рейтинг составлен по данным ведущих книжных магазинов столицы за неделю с 21 по 27 сентября, сообщила пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ».

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев представил результаты в утреннем шоу на радио «Москва FM».

Ранее сообщалось, что произведение Симоньян вторую неделю лидирует по продажам в Московском доме книги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.