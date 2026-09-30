Книга Маргариты Симоньян возглавила рейтинг продаж в Москве

Рейтинг составлен по данным ведущих книжных магазинов столицы за неделю с 21 по 27 сентября, сообщила пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ».

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев представил результаты в утреннем шоу на радио «Москва FM».

Ранее сообщалось, что произведение Симоньян вторую неделю лидирует по продажам в Московском доме книги.

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