Эпидемический очаг: туристы рискуют заразиться крысиной лихорадкой в Таиланде

В районе сильнейшего наводнения в Таиланде находится эпидемический очаг по крысиной лихорадке, там рискуют заразиться сотни российских туристов и волонтеров, сообщает Mash .

29 сентября первая группа россиян из Паттайи отправилась в зону бедствия в Районге. Именно там произошло сильнейшее за 60 лет наводнение. В группе были волонтеры и водители гидроциклов. Еще для пострадавших везли большой объем гумпомощи.

Через день Минздрав Таиланда выпустил предупреждение, что грязные лужи в Районге заражены лептоспирой. Эту бактерию связывают с мочой инфицированных животных, прежде всего крыс.

По словам медиков, работы в зараженной воде, особенно разбор завалов, уборка мусора и контакты с инфицированными людьми и животными представляют самый большой риск.

От лихорадки уже погибли 46 человек. Также зарегистрировано 3303 случая заболевания, среди пациентов есть и россияне. Первое время заболевание протекает как грипп, у зараженных поднимается температура, появляются ломота и озноб. Но потом все это приводит к поражению легких, почек и печени.

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