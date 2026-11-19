Мерц: санкции против России могут начать снимать шаг за шагом

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил постепенного отказа от ограничений против России. Условием для такого шага он назвал продвижение в урегулировании конфликта на Украине. Об этом глава правительства ФРГ сказал на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» по Украине в Берлине, пишет ТАСС .

По словам Мерца, прежней и нынешней целью остается суверенная Украина в безопасной Европе. Исходить при обсуждении территориальных вопросов, отметил он, следует из линии соприкосновения. Киеву нужно дать возможность развиваться по европейскому пути и обеспечить поддержку в восстановлении страны.

Взамен, пояснил Мерц, возможен поэтапный отказ от санкций в отношении России, но только при выполнении ряда условий.

«В ответ возможно постепенное, обусловленное определенными условиями снятие санкций против России», — сказал он.

Мерц напомнил о ранее принятом решении: на вероятных переговорах по урегулированию Европу будут представлять «европятерка» в составе Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции, а также институты Евросоюза. Кроме того, 19 ноября вечером в Берлине пройдет встреча советников европейских государств, США и Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.