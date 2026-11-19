Встреча с главным зимним волшебником состоится в субботу, 26 декабря в рамках торжественного открытия акции «Трон Деда Мороза» в парке развлечений. Визит организован при поддержке Представительства Вологодской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, передает пресс-служба организаторов.

«Остров Мечты» запускает ежегодную новогоднюю акцию «Трон Деда Мороза». С 26 декабря по 30 декабря и с 1 по 10 января посетители в возрасте до 18 лет смогут загадать заветные желания, получить сладкие подарки и сфотографироваться с волшебными зимними героями.

В этом году акцию откроет Дед Мороз из Великого Устюга. 26 декабря с 14:00-16:00 и с 17:00-19:00 главный зимний волшебник будет ждать гостей на своем троне у главной елки парка развлечений. Дети смогут с ним пообщаться, сфотографироваться и получить свой подарок.

Для участия в акции «Трон Деда Мороза» необходимо заранее зарегистрироваться на странице акции и выбрать удобное время визита.

«Мы рады, что добрая традиция ежегодного визита Всероссийского Деда Мороза в „Остров Мечты“ продолжается. В этот раз главный зимний волшебник откроет знаковую для нас акцию „Трон Деда Мороза“, которую мы продолжаем уже несколько лет. Для нас это не просто раздача подарков, а возможность для каждого ребенка лично прикоснуться к новогодней атмосфере и попросить у Деда Мороза исполнения заветной мечты», — отмечает заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

Сама акция «Трон Деда Мороза» будет проходить с 26 по 30 декабря 2026 года и с 1 по 10 января 2027 года. Время работы — с 12:00 до 21:00.

Сладкий подарок для гостей до 18 лет предоставляется бесплатно в рамках акции, для прохода в парк развлечений необходим билет.

Всего в рамках акции планируется бесплатно выдать до 10 000 сладких подарков для детей и подростков до 18 лет. Чтобы получить подарок, потребуется билет в «Остров Мечты» и предварительная регистрация на официальной странице акции с выбором конкретного временного слота. Количество подарков в день ограничено. С подробными условиями участия в акции можно ознакомиться на официальном сайте «Острова Мечты».