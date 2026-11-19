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Подросток получил резаную рану бедра на хоккейном турнире в Петербурге

Инцидент произошел в спорткомплексе «Алмаз Антей» в Санкт-Петербурге, пишет SHOT .

Во время матча 16-летний игрок упал на лед и случайно порезался о конек соперника.

В результате несовершеннолетний получил рану нижней трети левого бедра.

В больницу мальчик приехал самостоятельно в сопровождении отца.

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