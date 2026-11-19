Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на конференции, которая прошла в Доме Правительства Московской области в преддверии 25-летия партии с участием губернатора Московской области, члена Бюро Высшего совета партии Андрея Воробьева заявил, что подмосковное отделение «Единой России» стало крупнейшим в стране, сообщает пресс-служба партии.

«Единая Россия» создавалась президентом — для сохранения страны и людей. Все эти годы партия в Подмосковье была вместе с нашим лидером и последовательно выполняла задачи, определенные главой государства Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым», — сказал Брынцалов.

Главным политическим итогом года он назвал выборы в федеральный парламент и Мособлдуму: «Партия в Московской области получила свой лучший результат. „Единую Россию“ поддержали свыше 1,8 млн жителей Подмосковья».

По его словам, этот результат — не случайность, а итог системной работы по выстраиванию партийной структуры. За пять лет региональное отделение стало крупнейшим в стране: свыше 72 тысяч членов партии и 66 тысяч сторонников, более 1 тысячи депутатов всех уровней, 2 миллиона актива.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил партийный актив за результаты работы.

«Мы получили высокий уровень доверия на выборах и в Государственную Думу, и в областную Думу — люди на нас рассчитывают. В разное время мы всегда встречаемся с различными вызовами, сложностями, и от того, насколько постоянным будет диалог с жителями, как будет налажено взаимопонимание, зависит очень многое. Каждые выборы — это всегда концентрация, проверка на сплоченность. Спасибо за работу и главам, и нашим кандидатам, муниципальным, региональным, федеральным депутатам. Вместе с нашим Президентом у всех нас получилось создать политическую силу, которая объединила людей, взяла на себя ответственность за перемены».

Обсудили на конференции и итоги реализации Народной программы партии, сформированной в 2021 году.

«Сегодня все госпрограммы Подмосковья — это прямое отражение наказов людей. Каждая строчка Народной программы прорабатывается вместе с правительством, а главный ориентир — конкретные запросы жителей, — сказал Брынцалов и отметил, что в 2026 году наказов стало больше — В Подмосковье собрано наибольшее по стране число наказов в Народную программу и в 2021, и в 2026 году. Это показатель доверия. Жители видят результат и сами активно включаются в работу».

За пять лет в Московской области построено свыше 160 новых школ, капитально отремонтированы — порядка 250, решен вопрос очередей в детские сады — построено почти 170 новых и отремонтировано 100 детских садов, построено более 100 больниц, поликлиник и амбулаторий, реализованы ЦКАД, Мытищинская хорда, обходы, развязки и путепроводы.

«В Подмосковье не осталось ни одного города, где не было бы благоустроенного парка или сквера», — подчеркнул Брынцалов.

Отдельной темой его выступления стала специальная военная операция. Регион одним из первых направил гуманитарные грузы в зону СВО и приграничье. Всего с начала СВО из Подмосковья направлена 21 тысяча тонн помощи. Для участников СВО и их семей в Подмосковье создана одна из самых развитых в стране систем социальной защиты — предусмотрено около 40 региональных мер поддержки. На сопровождении партии — почти 2,5 тысяч ветеранов СВО и порядка 20 тысяч членов их семей, сообщил Игорь Брынцалов.

«Единая Россия» исполняет поручение главы Владимира Путина о включения ветеранов СВО в активную политическую жизнь. Сегодня в Подмосковье 34 участника СВО являются депутатами разных уровней», — подчеркнул секретарь регионального отделения.

Завершая доклад, он поблагодарил тех, кто стоял у истоков регионального отделения партии. «Мы все — часть команды Президента, а быть членом президентской партии — большая честь и ответственность. Каждый из вас на своем месте делает нужное и важное дело для развития региона», — заключил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.