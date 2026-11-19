Принц Гарри заявил о готовности вернуться на военную службу и участвовать в боевых действиях против России, если в этом будет такая необходимость. В интервью The Telegraph герцог Сассекский уточнил, что надеть погоны снова согласится при определенных обстоятельствах.

Он подчеркнул, что если возникнет необходимость и его позовут, он на 100 процентов готов служить стране рядом с ветеранами и военнослужащими действующей армии.

По оценке Гарри, Великобритания живет в условиях конфликта с Россией уже примерно 10 лет.

«То, что в нас не летят дроны, пули и ракеты, еще не означает, что мы не находимся в состоянии войны», — сказал он.

Принц выступил за то, чтобы европейские государства не теряли единства и наращивали помощь Украине.

Кроме того, он без прямых обвинений отозвался о курсе администрации американского президента Дональда Трампа в отношении войны. По словам герцога Сассекского, официальная позиция Вашингтона не совпадает с настроениями в обществе, где поддержка Киева по-прежнему высока. Он выразил надежду, что с января подход изменится, и призвал союзников удвоить объемы помощи Украине.

Интервью состоялось во время неанонсированного визита принца во Львов. Для него это уже четвертая поездка в страну. В британской армии Гарри отслужил 10 лет, получил звание капитана и дважды принимал участие в боевых операциях в Афганистане. Службу он окончил в 2015 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.