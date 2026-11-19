18 ноября в филиале санатория «Слободка» в Тульской области состоялся концерт для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. Встреча была организована телеканалом РУ.ТВ как часть большой Всероссийской акции «Мы едем к вам. Все будет хорошо!» Мероприятие прошло при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба телеканала.

На этот раз участниками патриотической акции стали Анна Семенович и группа «123 ПОЛК». Концерт собрал десятки зрителей — бойцов и медицинский персонал санатория, которые тепло встречали любимых исполнителей. Выступление прошло в рамках масштабной патриотической акции, направленной на поддержку сотрудников силовых ведомств, их семей и военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях МО.

Открыло концерт выступление жен бойцов СВО, которые своим искренним и трогательным исполнением сразу задали теплую, душевную атмосферу вечера — зал встречал их аплодисментами стоя.

Звезды телеканала РУ.ТВ, Анна Семенович и группа «123 ПОЛК», не только исполнили свои хиты, но и нашли время для личного общения с бойцами: артисты посетили палаты, пообщались с военнослужащими и пожелали им скорейшего выздоровления и возвращения домой. Такие встречи, по признанию самих военнослужащих, восстанавливают не хуже процедур.

«Наши ребята, наши бойцы, наша гордость сидели с горящими глазами. Я старалась петь разные песни, в том числе веселые, чтобы их приободрить. Такие концерты очень важны. Я считаю, что это долг артистов — ездить по воинским частям, по госпиталям и выступать для тех, кто делает очень важное дело, защищает нас. Хочется им подарить тепло, позитив, добро. И я, как ведущая программы „Дембельский альбом“ на „Русском Радио“ уже почти 15 лет, также считаю это своим долгом. Поэтому часто бываю на таких концертах „Русского Радио“, канала РУ.ТВ — вместе мы поддерживаем наших ребят», — поделилась эмоциями Анна Семенович.

Для телеканала РУ.ТВ и «Русской Медиагруппы» такие концерты — важная часть системной работы по поддержке всех, кто стоит на страже интересов государства. Организация творческих встреч в госпиталях и санаториях позволяет не только поднять боевой дух военнослужащих, но и выразить искреннюю благодарность за профессионализм, верность долгу и преданность Родине. Это продолжение доброй традиции выступлений артистов перед теми, кто изо дня в день защищает Россию.

Концерт в санатории «Слободка» стал еще одним большим событием в череде социально значимых проектов холдинга, реализуемых при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.