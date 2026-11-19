Считающаяся принадлежавшей семье бывшего президента Украины Виктора Януковича моторная яхта Bandido 90 обрела нового хозяина в Испании. За судно заплатили 3,3 млн евро, а все формальности по переоформлению заняли всего три недели, сообщает Mash .

В прессе неоднократно фигурировала версия, что именно это судно использовалось для бегства экс-главы Украины из страны в 2014 году на фоне Евромайдана. Из-за этого за перемещениями лодки долгое время пристально следили иностранные журналисты.

История яхты началась в 2007 году. Сразу после постройки ее на аукционных торгах за 5,9 миллиона евро, предположительно, выкупил старший сын политика Александр Янукович. Наследник давно питал страсть к морю. Еще в начале 2000-х в его распоряжении находились парусное судно «Ирида», спущенное на воду в Николаеве, и моторная лодка «Центурион».

В 2006 году семья взялась за создание закрытого яхт-клуба в Балаклаве. Связанные с Александром компании выкупили исторические особняки и оформили 25-летнюю аренду части набережной. Масштабная реконструкция завершилась в ноябре 2010-го, и уже в том же году Bandido впервые встала на якорь в обновленной балаклавской гавани.

Несколько лет 27-метровое судно было прописано в Балаклаве. После прохождения техобслуживания на николаевских верфях в 2012 году перешло на стоянку в Севастополь. Иногда лодку замечали и у берегов Ялты. Там ее ставили непосредственно возле маяка, подальше от любопытных взглядов.

Местные жители дали судну ироничное прозвище «Бандито».

После событий 2014 года балаклавский VIP-комплекс прекратил существование, а яхта покинула черноморскую акваторию и ушла в Средиземное море. Тогда же Александр Янукович заявил, что его семья не имеет к этому судну никакого отношения.

Какое-то время Bandido ходила на турецком курорте Фетхие. Затем пережила капитальную модернизацию с перепланировкой кают, пока в итоге не осела на южном побережье Испании под португальским флагом. В нынешнем виде Bandido 90 представляет собой роскошную 27,9-метровую моторную яхту. Она оснащена просторным салоном для приема гостей, баром и джакузи.

Операцию по продаже в рекордные сроки провела частная польская компания Sunseeker Poland при брокерской поддержке международного агентства Drettmann Yachts. Он уже имел опыт работы с клиентами из России. С 2018 по 2020 год россияне приобрели через этого посредника четыре яхты. Имя нового собственника судна держится в секрете.

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