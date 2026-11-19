В Красногорске прошла XXXII Конференция Московского областного регионального отделения «Единой России». Перед 25-летием партии ее участники подвели итоги работы за пять лет, избрали новый состав руководящих органов и обсудили приоритетные задачи на будущее. Губернатор Подмосковья, член Бюро Высшего совета партии Андрей Воробьев поблагодарил избирателей за доверие на выборах, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Я рад приветствовать всю нашу партийную команду, актив. Прежде всего хочу сказать слова благодарности нашим избирателям. Мы получили высокий уровень доверия на выборах и в Государственную Думу, и в областную Думу — люди на нас рассчитывают. В разное время мы всегда встречаемся с различными вызовами, сложностями, и от того, насколько постоянным будет диалог с жителями, как будет налажено взаимопонимание, зависит очень многое. Каждые выборы — это всегда концентрация, проверка на сплоченность. Спасибо за работу и главам, и нашим кандидатам, муниципальным, региональным, федеральным депутатам. Вместе с нашим Президентом у всех нас получилось создать политическую силу, которая объединила людей, взяла на себя ответственность за перемены», — сказал Воробьев.

По его словам, каждые выборы становятся проверкой на сплоченность.

На выборах в Госдуму в 2026 году партия победила во всех 12 одномандатных округах Подмосковья. Теперь регион в нижней палате представляют 18 депутатов. В Московской областной Думе «Единая Россия» получила 39 мандатов из 50.

Секретарем Московского областного регионального отделения «Единой России» на Конференции в Красногорске избрали Игоря Брынцалова. С новым составом руководящих органов партия подошла к 25-летию.

«Наша главная цель – оправдать высокое доверие, которое жители оказали нам на выборах, и выполнить новую Народную программу. В нее вошло свыше 920 тысяч наказов со всех округов области. Сейчас в Мособлдуме мы работаем над трехлетним бюджетом, чтобы подкрепить крупные проекты реальным финансированием через государственные программы. Формируются и муниципальные программы. Это, как правило, небольшие, но очень важные задачи, от которых зависит повседневный комфорт людей: уличное освещение, детская площадка во дворе, отремонтированный подъезд. Единой командой Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым обязательно воплотим все задуманное и сделаем жизнь в регионе еще лучше», — добавил он.

На выборах в Государственную Думу партия победила во всех 12 одномандатных округах области, теперь подмосковную «Единую Россию» представляют 18 депутатов. В Московской областной Думе партия получила 39 мандатов из 50.

Региональное отделение входит в число самых многочисленных в стране: более 72 тысяч членов партии, свыше 66 тысяч сторонников и 1035 депутатов всех уровней. В «Молодой Гвардии» области 12 тысяч активистов, а с 2021 года депутатами стали 206 человек моложе 35 лет.

Народная программа 2021 года включала 780 тысяч наказов жителей, и почти все их выполнили. На этот раз кандидаты, лидеры общественного мнения и доверенные лица провели около 15 тысяч встреч с жителями и собрали свыше 920 тысяч наказов.

Особое внимание депутаты уделяют участникам СВО. Подмосковье первым закрепило представителей власти за семьями бойцов: депутаты курируют почти 2,5 тысячи ветеранов СВО и 20 тысяч семей, помогая с бытовыми, юридическими и социальными вопросами. Дополнительно к федеральным мерам в регионе действуют 36 своих. Гуманитарную помощь отделение регулярно направляет на передовую и в приграничные территории. Депутатами разных уровней стали 34 участника СВО, что помогает действовать адресно.

По итогам работы за 25 лет отметили лучшие местные отделения: округа Балашиха, Богородский, Домодедово, Истра, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Реутов, Одинцовский и Орехово-Зуевский

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