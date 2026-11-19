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Пожар произошел по адресу: улица Ленинские Горы, д. 1, стр. 53 — в поликлинике Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

По информации ведомства, в здании загорелись личные вещи и оборудование. На данный момент, пожар уже потушен.

Специалисты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Ранее в Мытищах ликвидировали открытое горение на складе пенопласта. К тушению привлекали 38 человек и 13 единиц техники.

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