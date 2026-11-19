В Новосибирске задержали мужчину, которого поймали прямо в момент попытки изнасилования малолетнего мальчика. Теперь следователи ищут его подельника, об этом в своем Telegram-канале «Защита Прав Женщин и Детей» сообщил блогер Шамиль Магеррамов.

По его данным, задержанный полностью признал вину, а подтверждающие видео есть у следствия. Мужчина, по информации Следственного комитета, пытался уехать в Сибирский федеральный округ, но не успел.

Второй фигурант сейчас в розыске. Сотрудники СК выясняют, где он находится, и проверяют, действовал ли он вместе с задержанным.

Есть основания полагать, что попытка была не первой: поэтому сейчас компетентные органы ищут других пострадавших, детей и взрослых, а также всех, кто владеет информацией о мужчине и его возможных соучастниках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.