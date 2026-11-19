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С 18:00 19 ноября до 09:00 20 ноября столицу накроет густой туман с видимостью 300-500 метров, сообщается в официальном канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Автомобилистов попросили быть предельно внимательными. Важно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также из-за тумана в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 21:00 19 ноября до 21:00 20 ноября.

Ранее синоптик центра «Метео» Александр Ильин заявил, что 22 ноября в столице станет холоднее, пройдет мокрый снег, а к вечеру — небольшой снег. 20–21 ноября в Москве ожидается теплая и пасмурная погода.

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