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Поселок Голубое в Солнечногорске подключат к сетям «Мосводоканала»

Около 3200 жителей поселка Голубое городского округа Солнечногорск получат воду из системы «Мосводоканала». Подрядчик выполнил порядка половины основного объема работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Правительство Подмосковья и администрация Солнечногорска приняли решение о подключении Голубого к московским сетям с учетом роста населения поселка. Проект призван повысить качество и надежность водоснабжения.

«Около 3200 человек получат доступ к системе «Мосводоканала» с современным уровнем водоподготовки и контроля качества», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

Подрядчик ООО «Градмонтажстрой» прокладывает водовод методом горизонтально направленного бурения. На части трассы уже выполнили проход, расширили скважину и протянули высокопрочный футляр диаметром 400 мм с рабочей трубой диаметром 225 мм внутри.

Производитель работ Эдуард Тимофеев рассказал, что данных о существующих подземных коммуникациях не хватало. Чтобы не повредить их, специалисты провели масштабные шурфовочные работы: вручную определили расположение и диаметры пересекаемых сетей и внесли сведения в исполнительную документацию. Бурение прошло без аварий и повреждения труб.

Сейчас выполнено порядка 50% основного объема работ. Подрядчику предстоит устроить колодец, выполнить врезку в действующую сеть и подключить трубопровод к станции второго подъема на территории водозаборного узла Голубое. По оценкам специалистов, эти этапы займут около трех недель.

Действующую систему сохранят как резервную. Водозаборный узел, резервуары чистой воды и артезианские скважины останутся в эксплуатации: их задействуют при нештатных ситуациях для бесперебойной подачи воды.

Модернизация проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках системной работы по повышению качества жизни жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.