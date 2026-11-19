Специалисты лобненской коррекционной школы 17 ноября выступили на интеллектуальной игре «Профи КВИЗ – 2026» в Москве. Участники проверили профессиональные знания и обменялись опытом с коллегами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Интеллектуальная игра «Профи КВИЗ – 2026» прошла 17 ноября 2026 года в Москве. Ее организовал областной центр диагностики, образования и коррекции при поддержке министерства образования Московской области. Мероприятие объединило педагогов инклюзивной практики и специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения из городов Подмосковья.

Специалисты лобненской коррекционной школы назвали команду «СПЕЦОТДЕЛ СКОШ». Они продумали единый стиль и разработали эмблему, значки с которой разместили на жилетах.

«Мы выражаем благодарность организаторам «Профи КВИЗ – 2026» за высокий уровень проведения мероприятия, теплую атмосферу и мотивацию к профессиональному развитию», — сказала директор МБСКОУ СКОШ Наталья Сыпачева.

Игра состояла из пяти раундов: текстового, устного, визуализированного, музыкального и интеллектуального. Задания требовали эрудиции, профессиональной смекалки, нестандартного мышления и командной работы. По словам участников, квиз позволил продемонстрировать профессиональные компетенции и обменяться опытом с коллегами из других городов Подмосковья.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.