Новые трубы отопления и горячего водоснабжения проложили у дома № 2 на улице Главного Конструктора В. И. Адасько и у дома № 47 на улице 9-й Гвардейской дивизии. На улице Босова обновили участок от теплового пункта до жилых домов и детского сада № 47, на улице Шнырева — до тепловой камеры у детского сада № 48. Общая протяженность замененных труб составила 7,2 км — это 3,6 км сетей в двухтрубном исчислении.

Для отопления использовали стальные трубы с теплоизоляцией, для горячей воды — трубы из термостойкого полиэтилена. Обновление снижает риск перебоев. Сети котельной № 3 проложили в 1968 году, с тех пор на них проводили только текущий ремонт. В 2025 году здесь произошло 68 аварий. Котельная обслуживает более 20 тыс. человек.

Всего в муниципальном округе Истра за 2026 год при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева заменили более 10 км труб отопления и горячего водоснабжения. Помимо 7,2 км от котельной № 3, обновили более 3,2 км на других участках в Истре, Дедовске, Глебовском и поселке Гидроузла имени Куйбышева. Котельные, на сетях которых прошел ремонт, обслуживают почти 58 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.