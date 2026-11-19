Владелец интернет-энциклопедии «Википедия», организация Wikimedia Foundation, получила от Генеральной прокуратуры России официальное предупреждение о возможном признании ее работы нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на надзорное ведомство.

Как установили прокуроры, американская структура развернула целенаправленную информационную кампанию с целью дестабилизировать обстановку в стране. В связи с этим фонду направлено уведомление.

При продолжении деструктивной антироссийской деятельности его присутствие в РФ может быть признано нежелательным. Решение примут на основании закона о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод граждан РФ.

Некоммерческий благотворительный фонд Wikimedia Foundation, Inc. обеспечивает функционирование целого ряда многоязычных вики-площадок, среди которых наиболее известна «Википедия». Ранее Роскомнадзор включил организацию в перечень зарубежных IT-компаний, обязанных исполнять требования российского закона о «приземлении». Кроме того, владельца ресурса уже не раз привлекали к ответственности и назначали ему денежные штрафы за игнорирование требований об удалении запрещенного в России контента.

При этом «Викимедиа РУ»* признано в РФ иностранным агентом.

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