Общественные пространства городского округа Люберцы украсят 25 новогодних елей к предстоящим праздникам. Работы проходят в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ели уже установили по девяти адресам городского округа Люберцы. Монтаж и праздничное оформление деревьев продолжаются.

«В городском округе Люберцы будет установлено 25 новогодних елей. Все новогодние деревья будут украшены. Кроме этого будут установлены светодиодные фигуры», — отметил заместитель главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

Также в округе начался монтаж катков с искусственным льдом. Ледовые площадки появятся в Наташинском парке и на Звуковой улице в Люберцах, а также на стадионе «Орбита» в Дзержинском. Их открытие запланировано на 1 декабря.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.