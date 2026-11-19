22 ноября в столице станет холоднее, пройдет мокрый снег, а к вечеру — небольшой снег. Такой прогноз дал синоптик центра «Метео» Александр Ильин, сообщает RT .

20–21 ноября в Москве ожидается теплая и пасмурная погода. По прогнозу Александра Ильина, в пятницу днем температура составит +4…+6 °C, существенных осадков не будет. К вечеру ожидается туман.

В ночь на субботу пройдет небольшой дождь, днем — дождь с переходом в мокрый снег. Воздух прогреется до +3…+5 °C. В ближайшие две ночи температура будет держаться в пределах 0…+5 °C.

«В воскресенье, 22 ноября, похолодает и ночью, и днем. Днем — около -2…+3 °C. Будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега и небольшого снега к вечеру», — отметил Ильин.

Ветер все эти дни будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 2—7 м/с, в субботу возможны порывы до 12 м/с. Атмосферное давление вырастет с 733 мм рт. ст. в пятницу до 741 мм рт. ст. в воскресенье.

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