сегодня в 13:13

Строители начали монтировать пролетное строение лестничного схода к новому мосту через канал имени Москвы в Дмитрове, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Лестничный сход в районе ЖК «Дмитровслав» обеспечит пешеходам доступ к новому мосту. Параллельно строители укладывают асфальтобетонное покрытие на тротуарах. На левом берегу они армируют фундаменты под шумозащитные экраны и монтируют опалубку, на правом — устанавливают экраны.

Мост длиной 210 метров соединит Ново-Рогачевскую и Профессиональную улицы. На нем предусмотрены две полосы движения и пешеходные тротуары. Рабочее движение планируют запустить в декабре 2026 года.

Строительство входит в комплексный проект реконструкции дорожной сети протяженностью 3,3 км. Он предусматривает расширение прилегающих дорог до четырех полос, строительство двухполосного путепровода через железнодорожные пути Савеловского направления, моста через ручей Березовец и обустройство пешеходных зон.

Проект повысит пропускную способность Ново-Рогачевской улицы, обеспечит удобный выезд на Дмитровское шоссе и улучшит транспортную связь между западной и восточной частями Дмитрова.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.