Названы пять возможных лидеров продаж автомобилей в России в 2027 году
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Tenet T7, Tenet T4L, Haval Jolion, Belgee X50+ и Haval M6 могут остаться среди самых востребованных моделей российского авторынка в 2027 году, сообщает Газета.ru.
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Олег Сережников объяснил, на чем основан прогноз.
«При формировании такого прогноза мы ориентируемся прежде всего на текущую структуру спроса и динамику продаж. Haval Jolion и Tenet T7 уже занимают устойчивые позиции среди наиболее популярных кроссоверов на российском рынке. Tenet T4L и Belgee X50+ также демонстрируют потенциал для дальнейшего укрепления своих позиций. Haval M6 сохраняет конкурентные преимущества в массовом сегменте», — сказал эксперт.
По словам Сережникова, окончательную расстановку сил определят ценовая политика производителей, доступность автокредитования, объемы производства и поставок, а также программы стимулирования спроса.
Покупатели продолжат учитывать соотношение цены и оснащения, надежность, доступность сервиса и совокупную стоимость владения автомобилем. Эти факторы во многом определят конкурентоспособность моделей.
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