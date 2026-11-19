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Названы пять возможных лидеров продаж автомобилей в России в 2027 году

Tenet T7, Tenet T4L, Haval Jolion, Belgee X50+ и Haval M6 могут остаться среди самых востребованных моделей российского авторынка в 2027 году, сообщает Газета.ru .

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Олег Сережников объяснил, на чем основан прогноз.

«При формировании такого прогноза мы ориентируемся прежде всего на текущую структуру спроса и динамику продаж. Haval Jolion и Tenet T7 уже занимают устойчивые позиции среди наиболее популярных кроссоверов на российском рынке. Tenet T4L и Belgee X50+ также демонстрируют потенциал для дальнейшего укрепления своих позиций. Haval M6 сохраняет конкурентные преимущества в массовом сегменте», — сказал эксперт.

По словам Сережникова, окончательную расстановку сил определят ценовая политика производителей, доступность автокредитования, объемы производства и поставок, а также программы стимулирования спроса.

Покупатели продолжат учитывать соотношение цены и оснащения, надежность, доступность сервиса и совокупную стоимость владения автомобилем. Эти факторы во многом определят конкурентоспособность моделей.

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