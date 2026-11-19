Россияне снова ищут вклады, но интерес к сбережениям ниже прошлогоднего

Россияне стали активнее искать предложения по банковским вкладам и накопительным счетам. В октябре количество онлайн-запросов о депозитах увеличилось на 13% по сравнению с сентябрем, а интерес к накопительным счетам вырос на 6%, рассказала РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

При этом нынешний спрос пока заметно уступает прошлогоднему. По оценке эксперта, осенью 2025 года интерес к вкладам и накопительным счетам был в 1,4 раза выше. Тогда банки предлагали доходность примерно на уровне 15–17%.

Андриевская связывает разницу в поведении вкладчиков с несколькими причинами. У части населения из-за роста расходов остается меньше свободных денег для накоплений. Другие рассчитывают на более заметное повышение ставок, а некоторые предпочитают держать средства наличными перед зимними праздниками.

Еще одним фактором могли стать планы властей изменить налогообложение процентных доходов по вкладам с 2027 года. По словам эксперта, часть граждан изучает альтернативные способы вложения средств, в том числе покупку недвижимости, поскольку не готова к увеличению налоговой нагрузки на совокупные доходы.

При этом интерес к накопительным счетам также постепенно восстанавливается. В октябре их искали чаще, чем месяцем ранее, хотя динамика пока не позволяет говорить о возвращении к прошлогоднему уровню спроса.

«Российские вкладчики по-прежнему держат курс на сбережения», — резюмировала Андриевская.

По ее оценке, если Банк России в декабре возьмет паузу в изменении ключевой ставки, очередной пик депозитных предложений может прийтись на период перед новогодними праздниками. Благоприятная для вкладчиков ситуация, по прогнозу эксперта, может сохраниться до февраля 2027 года.

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