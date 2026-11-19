«Я делал то, что должен был»: мать реаниматолога не верит в вину сына в убийстве

Мать реаниматолога, которого обвиняют в убийстве пациентки в морге Северодвинска, рассказала о разговоре с сыном после трагедии. По ее словам, он просил передать, что ни в чем не виноват, об этом сообщает Telegram-канал «112» .

«Мама, что бы тебе ни говорили, знай: я делал то, что должен был», — передала женщина слова своего сына, которого обвиняют в убийстве.

Женщина вспоминает, что сын сообщил ей о случившемся в конце декабря прошлого года, вскоре после смерти пенсионерки. Она узнала об этой истории первой в семье. Врач сильно переживал и опасался последствий, но подробностей матери не раскрывал.

В разговоре мужчина упоминал санитаров морга. По мнению матери, сын допускал, что его могли подставить. Кто именно и как это сделал, он объяснять не стал. Женщина уверяет, что не представляет сына способным причинить кому-либо зло.

О задержании сына-реаниматолога женщина узнала вечером от мужа. Врача отправили под стражу на 2 месяца.

Что произошло в Северодвинской больнице и как в ней пациентка умерла дважды, читайте в материале РИАМО.

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