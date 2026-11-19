Пять спортсменов Подмосковья выступят на Кубке мира по карате

Пять представителей Московской области вошли в сборную России на Кубок мира по карате WKF. Турнир пройдет с 20 по 22 ноября в китайском Ханчжоу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командном кумитэ выступит Руслан Саядов из СШОР по единоборствам в Воскресенске. В команду по ката вошли Павел Анучин, Александр Анучин, Валерий Белых и Егор Мельников — все представляют СШОР «Клин спортивный» в Клину.

Кубок мира по карате WKF пройдет с 20 по 22 ноября в Ханчжоу (Китай). В соревнованиях примут участие около 450 спортсменов из более чем 50 стран в составе 80 команд. Участники разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском ката, а также в мужском и женском кумитэ.

В июне 2024 года командный чемпионат мира по карате переименовали в Кубок мира. Первый турнир под новым названием состоялся в 2024 году в Памплоне (Испания). Нынешний розыгрыш впервые пройдет в Азии и в Китае.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.