Около двух тысяч звонков в сутки принимают операторы системы-112 в Балашихе

Сотрудники Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Балашихи ежедневно решают задачи от помощи человеку, оказавшемуся в беде, до координации служб при чрезвычайной ситуации. Глава округа Сергей Лукичев посетил учреждение, ознакомился с его работой и обсудил вопросы, требующие решения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В центре действуют три основных подразделения: управление по делам ГО и ЧС, единая дежурно-диспетчерская служба с операторами системы-112 и муниципальная аварийно-спасательная служба. Вместе они обеспечивают прием обращений, обмен информацией и организацию помощи жителям.

«Посмотрели, как организована работа сотрудников, обсудили текущие вопросы и то, что необходимо улучшить. Особенно хочу поблагодарить операторов и спасателей. Их работа требует выдержки, внимательности и умения быстро принимать решения. Ведь иногда от нескольких минут зависит человеческая жизнь», — отметил Сергей Лукичев.

В Балашихе установлено около 10,5 тысячи камер видеонаблюдения, изображения с которых доступны в том числе сотрудникам центра. При происшествиях они помогают оперативным дежурным оценивать обстановку, наблюдать за ходом работ и определять, какие дополнительные силы необходимо направить на место.

«Наши операторы системы-112 в сутки принимают около двух тысяч звонков. Это обращения по самым разным вопросам: от угрозы жизни и здоровью до бытовых ситуаций. Спасатели помогают жителям, попавшим в беду, а также оказывают содействие сотрудникам скорой помощи и полиции», — рассказал директор центра Дамир Гатаулин.

Единая дежурно-диспетчерская служба обрабатывает около 250 обращений в сутки, в том числе поступающих через систему-112. Специалисты управления ГО и ЧС занимаются вопросами гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также профилактикой пожаров.