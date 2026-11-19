Пять лет назад Анастасия Фролова пришла в профессию, о которой мечтала с детства. Сегодня учитель начальных классов школы № 8 Балашихи строит планы на новоселье: благодаря программе «Социальная ипотека» она приобрела квартиру рядом с работой, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

О возможности получить региональную поддержку Анастасия узнала от администрации школы. До этого педагог снимала жилье. Она решила подать документы на участие в программе и приобрела квартиру в строящемся доме в ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожный.

«Дом обещают сдать в конце 2027 года или начале 2028-го. Купила жилье рядом с работой, теперь я уверена в своем будущем, можно спокойно развиваться в профессии», — рассказала Анастасия Фролова.

Выбор профессии для нее был осознанным. Еще школьницей она помогала учителям, участвовала в днях самоуправления и сама проводила уроки.

«Я с детства хотела быть учителем, потому что люблю детей. Сейчас мне нравится моя профессия, и менять ее я точно не собираюсь», — поделилась педагог.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она помогает приобрести собственное жилье учителям, медицинским работникам, молодым ученым, специалистам оборонно-промышленного комплекса и тренерам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.