Политтехнолог Константин Минеев связал заявление Владимира Путина о цифровом лидерстве России с развитием повседневных сервисов и технологической независимостью, сообщает «ФедералПресс» .

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Путин заявил, что последовательная политика вывела Россию на лидирующие позиции в цифровой трансформации. Минеев привел примеры ее результатов.

«То, чем мы пользуемся каждый день — это и есть плоды цифрового суверенитета. „Госуслуги“ — 120 млн пользователей, МЭШ — около 4,7 млн учеников (больше четверти школьников страны). Платформа „МосМедИИ“ помогает врачам в 77 регионах страны анализировать свыше 21 млн медисследований. Это не просто красивая статистика. Это привычные нам работающие сервисы», — отметил эксперт.

МЭШ — Московская электронная школа. Минеев напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года Путин поручил разработать национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

По словам политтехнолога, в критически важных технологиях нельзя зависеть от тех, кто может отключить доступ к ним. Поэтому наряду с онлайн-сервисами необходимо развивать применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики.

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