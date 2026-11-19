В день старта предзагрузки Grand Theft Auto (GTA) VI, одной из наиболее ожидаемых игр последних лет, объем трафика через соединения МегаФона с серверами популярных контент-провайдеров вырос на 58% относительно среднего уровня октября и на 44% по сравнению с предыдущим днем. Такие данные приводят аналитики МегаФона.

Релиз новой части GTA VI состоялся 19 ноября. При этом еще 10 ноября оформившие предзаказ игроки получили возможность заранее скачать основные крупные игровые файлы на консоль и начать игру без длительного скачивания сразу после официального выхода.

Высокий показатель сохранился и 11 ноября: в этот день объем трафика через соединения с контент-провайдерами достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4%. В целом с 10 по 16 ноября показатель оказался на 22% выше, чем за предыдущие семь дней.

Аналитики МегаФона также выяснили, что в период с 1 по 16 ноября мужчины составили 85% аудитории официального сайта Rockstar Games, разработчика GTA VI. Наибольшую долю посетителей сайта сформировали пользователи 35–44 лет (41%) и 25–34 лет (33%). Таким образом, на возрастную группу от 25 до 44 лет пришлось почти три четверти аудитории. Доля пользователей 18–24 лет составила 9%, а 45–54 лет — 11%.

Внимание к новой части GTA VI не ослабевало с 2022 года, когда появилась информация о ее разработке. Все это время разработчики регулярно публиковали на своем сайте скриншоты и трейлеры. Например, 6 мая 2025 года, когда вышел второй трейлер, мобильный трафик на официальном сайте Rockstar Games превысил среднее значение за предыдущую неделю на 62%. На следующий день показатель и вовсе оказался в 5,6 раза выше обычного уровня.

По мере приближения релиза в 2026 году интерес к игре продолжал расти. Когда 28 августа вышла расширенная презентация геймплея, трафик на сайте разработчика превысил показатель предыдущего дня на 43%. А в день выхода финального трейлера, 15 октября, он оказался на 31% выше, чем в тот же день неделей ранее.

GTA считается одной из самых узнаваемых игровых серий в мире. Ее главные черты — масштабный открытый мир, свобода действий для игроков и сюжеты, навеянные криминальной атмосферой американских городов. События шестой части происходят в вымышленном штате Леонида, прообразом которого послужила Флорида.