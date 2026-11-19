По итогам трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая состоялась на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, была принята Декларация о мире, сообщает ТАСС .

В документе указано, что РФ, Китай и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Стороны выразили приверженность реформированию организации, чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей миссии.

Страны договорились увеличить производство нефтепродуктов для блага всех государств и подтвердили важность стабильных энергопоставок.

Главы РФ, Китая и США отметили, что основополагающее значение имеют принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц. Международный уголовный суд и другие структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

Путин, Си Цзиньпин и Трамп подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Страны продолжат диалог по снижению ядерных рисков.

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