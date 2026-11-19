На платформе железнодорожной станции Люберцы-1 в Московской области одному из пассажиров потребовалась экстренная помощь медиков после внезапной потери сознания. Об этом сообщает Telegram-канал « Подслушано Электрички Москвы ».

Очевидцы заметили лежащего на перроне гражданина. Затем вызвали бригаду скорой помощи.

На видеозаписи, сделанной из окна проходящего мимо электропоезда, видно, что пострадавший лежит на асфальте под навесом платформы. Его окружили несколько человек. Рядом работает врач, склонившийся над пациентом с медицинским чемоданчиком.

Детали произошедшего устанавливаются. Состояние пострадавшего неизвестно.

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