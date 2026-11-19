18 ноября десятиклассники инженерного класса подольского лицея № 1 посетили одно из ведущих предприятий России в области энергетического машиностроения — Подольский машиностроительный завод (АО «ЗиО»). Встреча вышла за рамки экскурсионной программы и превратилась в диалог о будущем отрасли, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Генеральный конструктор завода сообщил, что сейчас формируется программа внедрения инновационной продукции и строительства инновационных энергоблоков российской энергетики. По его словам, инженерной работы в ближайшие годы будет много — интересной и творческой.

Предприятие следует актуальным трендам энергетики и располагает собственным полным инжинирингом — от расчетов до внедрения. Завод удерживает более половины рынка котельного оборудования для тепловых электростанций страны: это 60–70% всех котлов, которые в последние годы модернизировались, строились и поставлялись в России.

«Мы двигаемся вперед за счет своих решений. Каждый раз мы доказываем заказчику, чем лучше конкурентов. Вот последний конкурс мы выиграли благодаря разработке, которая дает нужные экологические показатели уже за счет самой системы сжигания угля — без вторичных систем подавления оксидов азота. Такого решения не предложил ни один завод-участник», — подчеркнул генеральный конструктор.

Он также отметил, что нейросети на заводе уже помогают отрабатывать ошибки, но во главе всего стоят мысль и высококвалифицированный инженер.

Школьники спросили, каких специалистов ждет завод. «Тех, кто знает технологию. Собрать шкафы и написать алгоритмы умеют многие. Но тех, кто пишет алгоритм работы самого оборудования, — единицы, и за них борются ведущие предприятия. Также в отрасли дефицит в инженерах-расчетчиках: расчет — это, по сути, базовый проект оборудования, и расчетчик должен уметь задать и оптимизировать его профиль. А еще нужны специалисты по трехмерному моделированию — в группе компаний есть три суперкомпьютера для сложных расчетов — и нам важны талантливые наладчики», — ответил генеральный конструктор.

Завод работает со студентами не первый год: талантливых ребят привлекают к работе уже с третьего курса, темы дипломов заранее подводят к задачам предприятия. Директор по персоналу Ольга Пчелина рассказала о мерах поддержки: корпоративная стипендия, оплата обучения и аспирантуры за счет предприятия, «московский» уровень зарплаты, а также премии за проекты, компенсация фитнеса, питания и жилья. Молодым специалистам завод показывает производство изнутри: конструкторы выезжают на монтажные площадки и видят, как живет созданный ими чертеж.

В завершение встречи генеральный конструктор сообщил, что завод ведет разработки в новосибирском Академгородке — к работе там присоединятся и молодые конструкторы предприятия.

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