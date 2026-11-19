Минэкологии Московской области разработало проект цифрового взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов. Новый модуль сокращает срок подготовки ответов на запросы с пяти рабочих дней до часа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Цифровой модуль позволяет судебным приставам получать онлайн сведения о самоходной технике должников, надзор за которой осуществляет Минэкологии Подмосковья. Эти данные нужны в том числе при банкротстве организаций и физических лиц: продажа выявленных активов помогает быстрее рассчитаться с кредиторами.

«Раньше документооборот между министерством и ФССП был бумажным, что затягивало процесс и давало возможность некоторым недобросовестным должникам быстро реализовать технику, чтобы она не вошла в конкурсную массу. Теперь, с созданием цифрового модуля приставы могут получать сведения онлайн», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, ускорение расчетов по долгам и обязательствам отвечает интересам как кредиторов, так и самих должников. Вопрос актуален и для бизнеса, и для граждан.

Переход на цифровой документооборот позволит высвободить 4 тыс. рабочих часов сотрудников для решения более актуальных задач. Срок подготовки ответов на запросы ФССП снижается с пяти рабочих дней до одного часа.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.