Жительница Омска опубликовала в Сети видео, в котором рассказала, что сотрудница одного из продуктовых магазинов, расположенных рядом с ее домом, начала вести Telegram-канал, в котором показывает, как харкает на хлеб, который потом покупают люди. Женщина утверждает, что на сотрудницу поступает много жалоб и от других покупателей.

На опубликованных кадрах автор ролика показала скриншоты из канала продавца продуктового магазина, которая плюет на хлеб и сама об этом рассказывает. По словам жительницы Омска, когда она приходит в торговую точку, часто принимает решение покинуть магазин без продуктов, так как их качество вызывает у нее много вопросов.

«Доставка регулярно привозит продукты ненадлежащего качества. А когда я прихожу лично, зачастую просто разворачиваюсь и ухожу. Люди неоднократно жаловались на поведение сотрудницы. Более того, в своем Telegram-канале она рассказывает, что у нее нет санитарной книжки, и публикует кружочки с таким обращением с продуктами. <…> Публично обращаюсь к руководству, прошу провести проверку магазина. <…> Проверить соблюдение санитарных требований, условия хранения продуктов, качество доставки и информацию, опубликованную сотрудницей в ее Telegram-канале», — рассказала автор ролика.

Пользователи Сети отреагировали на публикацию ролика, заявив, что пребывают в шоке от увиденного и тоже просят руководство торговой марки обратить внимание на проблемы в магазине и устранить их, чтобы не терять клиентов.

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