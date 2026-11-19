Спектакль «Что есть любовь?» пройдет 28 ноября в усадьбе Тараканово в городском округе Солнечногорск. Постановку приурочили ко дню рождения Александра Блока, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показ состоится в 14:00 в культурном центре С. С. Лесневского на территории исторической усадьбы Тараканово. Она входит в Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

Постановка раскрывает тему любви через творчество и личные переживания Александра Блока, Анны Ахматовой и их современников. Зрителям представят разные грани этого чувства — от страсти, вдохновляющей на создание произведений, до разрушительной стихии.

Образы и мысли поэтов Серебряного века воплотят на сцене актер Федор Мезенцев и экскурсовод музея-заповедника Наталья Коваленко. Они познакомят зрителей с поэзией и историческим и биографическим контекстом произведений о любви.

Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

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