В Калининграде прошел финал третьего сезона образовательного проекта «Первые в медиа. Я — страна». Впервые организаторы провели его за пределами Москвы, сообщает «Вечерняя Москва» .

За три дня финалисты побывали на обзорной экскурсии по городу и в Музее мирового океана, посетили корабль «Витязь» и подводную лодку. Победители получили памятные подарки.

«Для нас это уже третий конкурс, и впервые финал проходит не в Москве. Я хочу выразить благодарность Движению Первых за ту работу, которую они проводят по вовлечению молодежи. Для меня особенно приятно, что молодые ребята интересуются нашей профессией, работой в медиа. Я традиционно желаю кому-нибудь из вас попасть на работу в „Вечернюю Москву“. Будет не скучно, это совершенно точно», — подчеркнул генеральный директор медиахолдинга «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

Финалисты также участвовали в мастер-классе по офорту в калининградском филиале Третьяковской галереи. Они освоили нанесение краски и работу с печатным станком, создали открытки о многообразии народов России.

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» проводит проект при грантовой поддержке Движения Первых. Всероссийская программа рассчитана на школьников и студентов: более 4 тысяч участников научатся работать с нейросетями и создавать медиапродукты.

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