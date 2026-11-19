Кадровый центр Подмосковья с сентября провел три отраслевые онлайн-ярмарки трудоустройства, к трансляциям которых подключились более 6 тыс. человек. Работодатели представили предложения в торговле, агропромышленном комплексе и бюджетной сфере, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Кадровый центр Подмосковья перешел к проведению отраслевых онлайн-ярмарок трудоустройства. С сентября в трех мероприятиях участвовали 48 работодателей, представивших 226 вакансий на 3 707 рабочих мест. По итогам ярмарок поступило более 40 откликов.

«Такой формат позволяет жителям знакомиться с вакансиями ведущих организаций региона, не тратя время на поездки, и особенно важен для молодых специалистов и опытных сотрудников, рассматривающих новые карьерные возможности», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Самой посещаемой стала октябрьская ярмарка агропромышленного комплекса — 3 644 подключения. Больше всего вакансий предложила бюджетная сфера: на ноябрьском мероприятии 18 работодателей представили 142 вакансии на 764 рабочих места.

Отраслевой формат помогает соискателям выбирать мероприятия по профессиональным интересам, а работодателям — обращаться к заинтересованной аудитории. Во время эфиров компании рассказывают о вакансиях, условиях труда, зарплатах и требованиях к кандидатам. Зрители могут сразу откликнуться, а при взаимной заинтересованности — пройти собеседование в отдельной онлайн-комнате. Специалисты центра сопровождают взаимодействие сторон и после трансляции.

«Мы видим потенциал в развитии отраслевых онлайн-ярмарок и планируем расширять перечень направлений», — отметила заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева.

По ее словам, центру предстоит определить наиболее востребованные отрасли, учесть опыт первых мероприятий и улучшить организацию ярмарок.

Перед Новым годом центр планирует провести четвертую ярмарку — в сфере культуры, искусства, развлечений и праздничной индустрии. К участию намерены пригласить театры, музеи, развлекательные центры и другие организации, которым нужны постоянные или сезонные сотрудники.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.